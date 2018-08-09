В кружевном платье от D&G: Дженнифер Лопес прогулялась с бойфрендом
Джей Ло запостила в Instagram новые фото в платье от D&G
Латиноамериканская певица Дженифер Лопес, которая недавно удивила всех новой прической, выложила в своем Instagram новые снимки в белом ажурном платье.
На одном из фото Джей Ло запечатлена со своим бойфрендом Алексом Родригесом, сидящими на ступеньках. На ней надето кружевное белое платье от D&G с глубоким декольте, бежевые босоножки и солнцезащитные очки. В руках певица держит полосатую сумку Chanel, с которой неоднократно появлялась на публике. А ее избранник читает что-то в телефоне.
На другом снимке пара находится в модном магазине, рассматривая образцы тканей. А Родригес игриво кусает свою звездную избранницу за плечо.
Оба снимка были сделаны на острове Капри, где Джей Ло отдыхает сейчас со своим возлюбленным.
Напомним, 24 июля Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения: знаменитости исполнилось 49 лет. Этот день певица решила провести в кругу семьи, пригласив близких и родных на побережье. Но вечеринка не ограничилась только шампанским и бассейном.