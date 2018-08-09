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В кружевном платье от D&G: Дженнифер Лопес прогулялась с бойфрендом

Джей Ло запостила в Instagram новые фото в платье от D&G

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Джей Ло в платье от от D&amp;G. Фото: instagram.com/jlo
Джей Ло в платье от от D&G. Фото: instagram.com/jlo

Латиноамериканская певица Дженифер Лопес, которая недавно удивила всех новой прической, выложила в своем Instagram новые снимки в белом ажурном платье.

На одном из фото Джей Ло запечатлена со своим бойфрендом Алексом Родригесом, сидящими на ступеньках. На ней надето кружевное белое платье от D&G с глубоким декольте, бежевые босоножки и солнцезащитные очки. В руках певица держит полосатую сумку Chanel, с которой неоднократно появлялась на публике. А ее избранник читает что-то в телефоне.

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Джей Ло в платье от D&G
Фото: instagram.com/jlo

На другом снимке пара находится в модном магазине, рассматривая образцы тканей. А Родригес игриво кусает свою звездную избранницу за плечо.

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Джей Ло в платье от D&G
Фото: instagram.com/jlo

Оба снимка были сделаны на острове Капри, где Джей Ло отдыхает сейчас со своим возлюбленным.

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Джей Ло на отдыхе
Фото: instagram.com/jlo

Напомним, 24 июля Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения: знаменитости исполнилось 49 лет. Этот день певица решила провести в кругу семьи, пригласив близких и родных на побережье. Но вечеринка не ограничилась только шампанским и бассейном.

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Источник: "Сегодня"
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