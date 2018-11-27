В кутюрном платье от Valentino и шапочке: эффектный выход Эмбер Херд

Актриса прибыла на презентацию фильма со своим участием

Эмбер Херд. Фото: Getty

Эмбер Херд, не так давно посетившая премьеру фильма "Лондонские поля", состоявшуюся в Голливуде, куда пришла в черном костюме, сплошь расшитом пайетками, стала гостьей презентации фильма со своим участием.

Эмбер Херд на премьере "Аквамена" Фото: AFP

В Лондоне прошла премьера ожидаемой многими ленты Джеймса Вана "Аквамен", в которой Херд исполнила одну из главных ролей. По такому случаю 32-летняя актриса со всей ответственностью подошла к выбору наряда, надев длинное изумрудное платье со шлейфом из новой коллекции Valentino Couture.

Эмбер Херд на премьере "Аквамена" Фото: Getty

Его главным украшением был головной убор – шапочка, расшитая цветами, в стиле купальщиц начала 20-го века.

Эмбер Херд на премьере "Аквамена" Фото: Getty

Вместе с Херд на красной дорожке появились Джейсон Момоа, Дольф Лундгрен, Патрик Уилсон и другие звезды.

Премьера "Аквамена" в Лондоне Фото: Getty

Напомним, что для красной дорожки нынешнего кинофестиваля в Каннах Эмбер Херд также выбрала роскошный наряд из новой коллекции Valentino. Однако ее наряд понравился далеко не всем.