В кутюрном платье от Valentino и шапочке: эффектный выход Эмбер Херд
Актриса прибыла на презентацию фильма со своим участием
Эмбер Херд, не так давно посетившая премьеру фильма "Лондонские поля", состоявшуюся в Голливуде, куда пришла в черном костюме, сплошь расшитом пайетками, стала гостьей презентации фильма со своим участием.
В Лондоне прошла премьера ожидаемой многими ленты Джеймса Вана "Аквамен", в которой Херд исполнила одну из главных ролей. По такому случаю 32-летняя актриса со всей ответственностью подошла к выбору наряда, надев длинное изумрудное платье со шлейфом из новой коллекции Valentino Couture.
Его главным украшением был головной убор – шапочка, расшитая цветами, в стиле купальщиц начала 20-го века.
Вместе с Херд на красной дорожке появились Джейсон Момоа, Дольф Лундгрен, Патрик Уилсон и другие звезды.
Напомним, что для красной дорожки нынешнего кинофестиваля в Каннах Эмбер Херд также выбрала роскошный наряд из новой коллекции Valentino. Однако ее наряд понравился далеко не всем.