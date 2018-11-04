В леопардовом платье и блестящих лодочках: Сара Джессика Паркер на улицах Нью-Йорка
Королева стиля снова попала в объективы фотографов
Сара Джессика Паркер, не так давно попавшая в объективы фотографов по дороге на вечернее шоу Стивена Кольберта в блестящем сиреневом платье и пальто, снова была замечена в красивом образе.
53-летняя актриса появилась на улице Нью-Йорка в лучших традициях своей киношной героини Керри Брэдшоу. Она надела зеленое платье с модным в этом сезоне леопардовым принтом, поверх которого накинула классическое пальто в черно-розовую клетку.
Дополнили яркий образ звезды синие лодочки с глиттером на высоком каблуке и белая сумка с разноцветным ремешком.
Напомним, ранее актрису обвинили в краже украшений, да еще на сумму в 150 тысяч долларов. О краже заявил бренд Kat Florence Design, с которым актриса сотрудничала в качестве амбассадора.
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Источник: "Сегодня"