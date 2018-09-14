В летящем платье цвета фуксии: новый идеальный образ Мэй Маск

Элегантная Мэй Маск посетила вечеринку журнала Vanity Fair

Мэй Маск. Фото: Getty

Мэй Маск, которая не так давно пришла на вечеринку мужского журнала GQ в элегантном сине-бордовом платье, была замечена на мероприятии еще одного глянцевого издания Vanity Fair. Выглядела модель, диетолог и мама изобретателя Илона Маска просто потрясающе.

Мэй Маск Фото: Getty

По такому случаю 70-летняя знаменитость надела длинное вечернее платье цвета фуксии с разрезом, который позволил эффектно оголить ноги перед фотографами. А дополнила образ серебристыми босоножками на каблуке и таким же клатчем.

Мэй Маск Фото: Getty

Напомним, тем временем в Нью-Йорке в самом разгаре Неделя моды. И на ее подиумах состоялась презентация коллекции известного дизайнера Майкла Корса, по случаю чего в числе гостей было замечено множество звезд, среди которых оказались и голливудские актрисы Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс. Обе по такому случаю выбрали платья черного цвета с цветочным принтом. Только если у Николь оно было еще и в белый горох с желтыми цветами.