В любимом платье Carolina Herrera: женственный образ королевы Испании

Роскошный наряд Летиции для официального приема

Королева Испании Летиция со своим мужем Филиппом VI Фото: Getty Images

Стильная испанская королева Летиция продолжает удивлять выбором роскошных нарядов. Так, для торжественного приема в Мадриде жена короля Филипп VI облачилась в любимое платье от известного бренда Carolina Herrera.

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Платье с цветочным узором и рукавом три четверти выгодно подчеркивало стройную талию 46-летней королевы. По традиции, не обошлось и без черных туфлей-лодочек на шпильке и миниатюрного клатча им в тон.

Королева Летиция в платье от Carolina Herrera Фото: Getty Images

На мероприятие 46-летняя Летиция приехала в одном из своих любимых платьев от Carolina Herrera с красивым принтом и рукавом три четверти. И подобрала к наряду черные туфли-лодочки на каблуках и черный клатч. Из украшений госпожа Летиция предпочла золотые серьги-висюльки, которые дополняли ее женственный аутфит.

Напомним, что днями ранее члены испанской королевской семьи посетили пасхальную службу в соборе Пальма-де-Майорка. Тогда королева Летиция появилась в платье от бренда Massimo Dutti с флористическим принтом и тонким поясом на талии.

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