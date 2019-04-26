Малиновая юбка Givenchy и черное платье Dior: два роскошных образа Шарлиз Терон

43-летняя звезда Голливуда блистала на красной дорожке

Шарлиз Терон Фото: AFP

Звезда Голливуда Шарлиз Терон, которая недавно откровенно рассказала о своей личной жизни, ошеломила поклонников своими роскошными образами от люксовых брендов на двух разных мероприятиях.

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Сначала голливудская звезда появилась на премьере фильма "Та еще парочка" в Париже, куда надела потрясающее черное платье экстремальной длины от любимого бренда Dior. Наряд напоминал целое произведение искусства – черный корсет с необычным узором в сочетании с шифоновыми рукавами-фонариками. Светский look 43-летней актрисы напоминал образ средневекового воина, правда, с бесконечно длинными ногами.

Total black образ Шарлиз Терон от Dior Фото: Getty Images

Из аксессуаров знаменитость выбрала серьги-полукольца, инкрустированные бриллиантами, а также крупное кольцо от французского бренда Messika.

Для второй премьеры фильма уже в Лондоне Шарлиз Терон нарядилась в элегантный комплект Givenchy, который состоял из полупрозрачной юбки цвета фуксии и черной блузы с глубоким декольте. Изящная деталь – черный ремешок – невероятно стройнил красотку. И снова из украшений мы видим изящные серьги от Messika, а в руке актриса держит блестящий клатч.

Элегантная Шарлиз Терон в наряде от Givenchy Фото: Getty Images

Напомним, ранее Шарлиз рассказала о том, как сбрасывала лишний вес, который ей было необходимо набрать для роли в мелодраме "Талли". Также в интервью для журнала ELLE голливудская звезда рассказала о материнстве, воспитании приемных детей, расизме и ролях в кино.

Недавно в нашем сюжете мы рассказывали, что у Шарлиз Терон новый роман:

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