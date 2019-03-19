В меховом пальто и бирюзовой юбке: Тина Кароль приехала покорять Нью-Йорк

Украинская певица подписала контракта с международным лейблом

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная певица Тина Кароль, которая недавно примеряла откровенные образы от украинских дизайнеров, отправилась покорять Нью-Йорк.

Главная цель поездки в США – подписание контракта с международным лейблом для записи англоязычного альбома. В своем Instagram Тина опубликовала фото, которое было сделало на Уолл-стрит в нижней части Манхэттена.

Украинская артистка как всегда очаровала поклонников стильным образом – Кароль выбрала романтический образ, надев длинную бирюзовую юбку с меховым пальто, под которое подобрала светлые туфли-лодочки на каблуках. На губах звезды традиционно красная помада.

Тина Кароль Нью-Йорке Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

"Мне нравится смело мечтать, я хочу разрушить железный занавес, за которым мы жили все это время. Я мечтаю стать пионером, тем самым надеясь показать этому поколению, что мы живем в мире без границ", – написала Тина.

INSTAGRAM (@tinakarol_fantina) 18 Мар 2019 в 12:34 PDT

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.

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