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В меховом пальто и бирюзовой юбке: Тина Кароль приехала покорять Нью-Йорк

Украинская певица подписала контракта с международным лейблом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:12
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная певица Тина Кароль, которая недавно примеряла откровенные образы от украинских дизайнеров, отправилась покорять Нью-Йорк.

Главная цель поездки в США – подписание контракта с международным лейблом для записи англоязычного альбома. В своем Instagram Тина опубликовала фото, которое было сделало на Уолл-стрит в нижней части Манхэттена.

Украинская артистка как всегда очаровала поклонников стильным образом – Кароль выбрала романтический образ, надев длинную бирюзовую юбку с меховым пальто, под которое подобрала светлые туфли-лодочки на каблуках. На губах звезды традиционно красная помада.

Тина Кароль Нью-Йорке
Тина Кароль Нью-Йорке
Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

"Мне нравится смело мечтать, я хочу разрушить железный занавес, за которым мы жили все это время. Я мечтаю стать пионером, тем самым надеясь показать этому поколению, что мы живем в мире без границ", – написала Тина. 

INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

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