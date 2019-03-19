В меховом пальто и бирюзовой юбке: Тина Кароль приехала покорять Нью-Йорк
Украинская певица подписала контракта с международным лейблом
Популярная певица Тина Кароль, которая недавно примеряла откровенные образы от украинских дизайнеров, отправилась покорять Нью-Йорк.
Главная цель поездки в США – подписание контракта с международным лейблом для записи англоязычного альбома. В своем Instagram Тина опубликовала фото, которое было сделало на Уолл-стрит в нижней части Манхэттена.
Украинская артистка как всегда очаровала поклонников стильным образом – Кароль выбрала романтический образ, надев длинную бирюзовую юбку с меховым пальто, под которое подобрала светлые туфли-лодочки на каблуках. На губах звезды традиционно красная помада.
"Мне нравится смело мечтать, я хочу разрушить железный занавес, за которым мы жили все это время. Я мечтаю стать пионером, тем самым надеясь показать этому поколению, что мы живем в мире без границ", – написала Тина.
INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)
Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.
Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.
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