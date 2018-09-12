В наряде с бахромой: новый образ Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер надела белое платье, украшенное бахромой
Модель Кендалл Дженнер сама профессия обязывает следить за тенденциями мировой моды. Поэтому свой последний выход она ознаменовала сразу двумя трендами – белым цветом, популярность которого стремительно набирает обороты, и бахромой.
Папарацци запечатлели звезду в белоснежном наряде бренда Longchamp, рукава и юбка которого были усеяны бахромой. А на ногах модели были черные босоножки.
К слову, весной Кендалл снялась в новом ролике бренда, в котором пробежалась наперегонки с лошадью по Парижу.
К слову, звезды Голливуда также следят за веяниями моды и ранее Николь Кидман уже выбрала белый наряд на красную дорожку кинофестиваля в Торонто.
А культовая персона мира моды Наоми Кэмпбелл наоборот была замечена на показе новой коллекции бренда Anna Sui, состоявшемся в Нью-Йорке, во всем черном. Яркой деталью ее наряда стал лишь меховый жилет.