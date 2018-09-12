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В наряде с бахромой: новый образ Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер надела белое платье, украшенное бахромой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:04
Кендалл Дженнер. Фото: Getty
Кендалл Дженнер. Фото: Getty

Модель Кендалл Дженнер сама профессия обязывает следить за тенденциями мировой моды. Поэтому свой последний выход она ознаменовала сразу двумя трендами – белым цветом, популярность которого стремительно набирает обороты, и бахромой.

Папарацци запечатлели звезду в белоснежном наряде бренда Longchamp, рукава и юбка которого были усеяны бахромой. А на ногах модели были черные босоножки.

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Кендалл Дженнер
Фото: Getty

К слову, весной Кендалл снялась в новом ролике бренда, в котором пробежалась наперегонки с лошадью по Парижу.

К слову, звезды Голливуда также следят за веяниями моды и ранее Николь Кидман уже выбрала белый наряд на красную дорожку кинофестиваля в Торонто.

А культовая персона мира моды Наоми Кэмпбелл наоборот была замечена на показе новой коллекции бренда Anna Sui, состоявшемся в Нью-Йорке, во всем черном. Яркой деталью ее наряда стал лишь меховый жилет.

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Источник: "Сегодня"
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