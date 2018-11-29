В нежно-голубом свитере: романтический образ Кати Осадчей

Телеведущая примерила теплый свитер

Катя Осадчая. Фото: instagram/kosadcha

Катя Осадчая, не так давно похваставшаяся новым леопардовым беретом, снова выложила на своей странице в Instagram снимок в модном "луке".

На фото популярная телеведущая запечатлена, стоящей на ступеньках одного из старинных домов в нежно-голубом свитере с высоким горлом. При этом на ней надеты белые брюки и белые ботильоны. Снимок был сделан еще осенью, однако такой образ вполне подойдет и для зимы – осталось лишь набросить на плечи шубу из искусственного меха.

Катя Осадчая Фото: instagram/kosadcha

Напомним, ранее Катя Осадчая заинтриговала подписчиков снимком в образе роковой искусительницы, лежащей на красном покрывале в элегантном черном платье с блестками, который она выложила на своей странице в Instagram.

А также показала архивное фото со старшим сыном, отметив при этом, что мальчику уже стукнуло 16 лет. А также телеведущая не так давно удивила сеть забавным платьем, похожим на огромный кед.