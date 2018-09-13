В нежном сиреневом: Брижит Макрон на встрече с принцем

Супруга президента Франции вышла в свет в стильном наряде

Брижит Макрон. Фото: Getty

Первая леди Франции, которая не так давно вместе со своим супругом Эмманюэлем Макроном посетила Данию, где продемонстрировала хороший вкус, на днях принимали в гостях японского наследного принца Нарухито.

Брижит Макрон Фото: Getty

По такому случаю в Версале был организован торжественный ужин, на который Брижит надела костюм нежного сиреневого оттенка. Дополнением стали серебристые лодочки на каблуке и клатч в тон.

Брижит Макрон Фото: Getty

Напомним, ранее 24-летняя дочь американского президента Дональда Трампа Тиффани была замечена на одном из показов во время Недели моды в Нью-Йорке. На который она надела голубое короткое платье, которое подчеркнула ее стройные ноги, и бежевые лодочки.

В то же время некоторые звезды в своих нарядах выглядят слегка нелепо. Например, американская звезда Кристина Агилера, замеченая на улицах Нью-Йорка в странных пуховиках, больше напоминающих спальные мешки.