В ногу со временем: Елизавета II отказалась от важной части гардероба

После обвинений в обществе Ее Величество приняла важное решение

Королева без меха. Британская королева Елизавета II отказалась носить натуральные шубы. Об этом сообщают британские СМИ, ссылаясь на главного модельера монарха Анджелу Келли. Королева будет носить искусственный мех уже в этом сезоне. Модельер не уточняет, будет ли отказ касаться церемониальной одежды, ведь все королевские мантии выполнены из меха горностая. Впрочем, для официальных выходов в свет Ее Величество будет отдавать предпочтение одежде, ради производства которого животных не убивали.

Королевская мантия для коронации Ее Величества Фото: Getty Images

Интересно, что другие члены королевской семьи не спешат отказываться от натурального меха. К примеру, Кейт Миддлтон в 2017 году появилась на рождественской службе в меховой "боярской шапке" и пальто с отделкой из шерсти детенышей альпаки. Принцесса Диана также появлялась на публике в меховых изделиях, но в те времена натуральные меха не вызывали такого раздора и споров в обществе.

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