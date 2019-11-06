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В ногу со временем: Елизавета II отказалась от важной части гардероба

После обвинений в обществе Ее Величество приняла важное решение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:12

Королева без меха. Британская королева Елизавета II отказалась носить натуральные шубы. Об этом сообщают британские СМИ, ссылаясь на главного модельера монарха Анджелу Келли. Королева будет носить искусственный мех уже в этом сезоне. Модельер не уточняет, будет ли отказ касаться церемониальной одежды, ведь все королевские мантии выполнены из меха горностая. Впрочем, для официальных выходов в свет Ее Величество будет отдавать предпочтение одежде, ради производства которого животных не убивали.

Королевская мантия для коронации Ее Величества
Королевская мантия для коронации Ее Величества
Фото: Getty Images

Интересно, что другие члены королевской семьи не спешат отказываться от натурального меха. К примеру, Кейт Миддлтон в 2017 году появилась на рождественской службе в меховой "боярской шапке" и пальто с отделкой из шерсти детенышей альпаки. Принцесса Диана также появлялась на публике в меховых изделиях, но в те времена натуральные меха не вызывали такого раздора и споров в обществе.

Также ранее мы рассказывали, зачем наряды для крещения правнуков Елизаветы II вымачивали в чае.

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