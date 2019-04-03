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В новом светло-бордовом пиджаке: Ангела Меркель сменила любимые бусы

Деловой выход канцлера в весенних обновках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:35
Канцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая появилась в лаконичном сером пиджаке без лишних деталей, сменила образ на более яркой.

Для заседания министров в Берлине политик надела стильный светло-бордовый пиджак. Ангела Меркель не изменяет своим принципам – новый элемент ее гардероба похож на предыдущие пиджаки: без воротника, с небольшими пуговицами и V-образном вырезе. 

Ангела Меркель в новом пиджаке с деревянными пуговицами и коричневом ожерелье
Ангела Меркель в новом пиджаке с деревянными пуговицами и коричневом ожерелье
Фото: AFP

Также новинкой пополнилась и коллекция украшений Меркель – на смену ее любимому ожерелью с серыми камнями пришли темно-коричневые бусы, которые отлично соседствовали с деревянными пуговицами на пиджаке. По традиции, немецкий политик аккуратно причесала волосы, а под под деловой костюм надела черную футболку. 

Напомним, ранее канцлер Германии прибыла в Прагу и надела один из своих любимых в последнее время пиджаков цвета фуксии. При чем шею госпожи Меркель украшало то самое ожерелье.

Накануне в этом же пиджаке Ангела Меркель прибыла в Израиль, где встретилась с президентом страны и премьер-министром.

Также смотрите в сюжете, что Ангела Меркель прячет за маской "железной леди":

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