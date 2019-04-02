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В новом твидовом жакете и красных бусах: Тереза Мэй обновила гардероб к весне

Английский политик

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:15
Британский политик Тереза Мэй
Британский политик Тереза Мэй
Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая ранее на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель обула красные туфли, для саммита в Лондоне надела любимый твидовый пиджак и весьма нетипичный для делового образа браслет с репродукциями картин Фриды Кало.

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Почти всю зиму премьер-министр проходила в одном и том же пальто голубого цвета, но с приходом весны все же обновила часть гардероба и появилась в новом твидовом жакете. Свой образ чиновница дополнила крупными бусами красно-серого цвета. 

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в новом твидовом пиджаке и красных бусах
Премьер-министр Британии Тереза Мэй в новом твидовом пиджаке и красных бусах
Фото: AFP

Кроме любимого браслета из украшений премьер-министр Великобритании выбрала набор из серебренного кольца и сережек необычной формы. 

Тереза Мэй в любимом голубом пальто
Тереза Мэй в любимом голубом пальто
Фото: AFP

Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. На ногах ее при этом были ее любимые балетки с леопардовым принтом. 

Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла тяжелую сумку и папку с документами. 

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