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В образе черного лебедя: Натали Портман украсила обложку Vogue

Голливудская актриса предстала в образе балерины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:06
Натали Портман
Натали Портман
Фото: instagram.com/natalieportmanvip

Голливудская актриса Натали Портман украсила обложку апрельского выпуска глянцевого журнала Vogue Australia. Во время фотосессии голливудская актриса позировала в нарядах от Victoria Beckham, Zac Posen и Christian Dior. Автором снимков выступила фотограф Эмма Саммертон.

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Некоторые образы атмосферной съемки можно разглядеть на снимках, которыми Портман поделилась в Instagram. Многие наряды актрисы напоминали образ балерины, поэтому подписчики вспомнили об одной из самых популярных работ Натали – фильм Даррена Аранофски "Черный лебедь", в котором она сыграла главную героиню Нину Сейерс.

37-летняя Натали Портман также примеряла вуаль, брючный костюм с темным беретом и откровенное платье с декольте в дополнении с массивными серьгами. 

Стильные образы Натали Портман для съемки Vogue Australia
Фото: instagram.com/natalieportmanvip
Стильные образы Натали Портман для съемки Vogue Australia
Фото: instagram.com/natalieportmanvip
Стильные образы Натали Портман для съемки Vogue Australia
Фото: instagram.com/natalieportmanvip
Стильные образы Натали Портман для съемки Vogue Australia
Фото: instagram.com/natalieportmanvip
Стильные образы Натали Портман для съемки Vogue Australia
Фото: instagram.com/natalieportmanvip
Стильные образы Натали Портман для съемки Vogue Australia
Фото: instagram.com/natalieportmanvip
Стильные образы Натали Портман для съемки Vogue Australia
Фото: instagram.com/natalieportmanvip
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Напомним, ранее Натали стала гостьей гала-вечера танцевального проекта L.A. Dance Project's Gala, куда пришла поддержать своего супруга, Бенджамина Мильпье, в длинном красном платье от Christian Dior, которое дополнил атласный клатч в тон и украшения из белого металла. 

А на фестиваль AFI Fest - Американского института кинематографии, проходившего в Калифорнии, пришла в роскошном кутюрном платье из последней коллекции Christian Dior

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