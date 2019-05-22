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Мисс Dior: актриса Эль Фаннинг очаровала утонченностью в Каннах

21-летняя актриса эпатировала публику образом Мэри Поппинс

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Актриса Эль Фаннинг
Актриса Эль Фаннинг
Фото: AFP

После потери сознания из-за слишком узкого платья Prada на одной из вечеринок Каннского кинофестиваля 2019  голливудская актриса Эль Фаннинг решила выбрать более комфортный, но не менее экстравагантный наряд. 

Также смотрите в нашем сюжете, как прошел первый день Каннского кинофестиваля 2019:

21-летняя актриса для премьеры долгожданного фильма "Однажды в Голливуде" выбрала черно-белый ансамбль от модного дома Dior, который состоял из блузы-жабо и пышной юбки-миди. Светский образ знаменитости напоминал известную героиню Мэри Поппинс, не хватало лишь черного зонта в руке. 

Элегантный образ Эль Фаннинг от Dior
Фото: AFP
Элегантный образ Эль Фаннинг от Dior
Фото: AFP
Элегантный образ Эль Фаннинг от Dior
Фото: AFP
Элегантный образ Эль Фаннинг от Dior
Фото: AFP
Элегантный образ Эль Фаннинг от Dior
Фото: AFP
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Главной изюминкой стала черная шляпа с широкими полями, которая не только защищала бледную кожу красотки от солнечных лучшей, но и придавала образу пикантности. Также удачно стилистами была подобрана обувь – черные туфли с ремешком на подъеме. Элегантность и сдержанность – именно такой look предпочла юная актриса для премьеры фильма. 

Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке. 

Отметим, что на второй день кинофестиваля приехали звездные гости, такое событие не пропустила и юная американская актриса Эль Фаннинг. Ее появление стало одним из запоминающихся благодаря роскошному платью с цветочным узором от модного дома Valentino.

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