Мисс Dior: актриса Эль Фаннинг очаровала утонченностью в Каннах
21-летняя актриса эпатировала публику образом Мэри Поппинс
После потери сознания из-за слишком узкого платья Prada на одной из вечеринок Каннского кинофестиваля 2019 голливудская актриса Эль Фаннинг решила выбрать более комфортный, но не менее экстравагантный наряд.
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21-летняя актриса для премьеры долгожданного фильма "Однажды в Голливуде" выбрала черно-белый ансамбль от модного дома Dior, который состоял из блузы-жабо и пышной юбки-миди. Светский образ знаменитости напоминал известную героиню Мэри Поппинс, не хватало лишь черного зонта в руке.
Главной изюминкой стала черная шляпа с широкими полями, которая не только защищала бледную кожу красотки от солнечных лучшей, но и придавала образу пикантности. Также удачно стилистами была подобрана обувь – черные туфли с ремешком на подъеме. Элегантность и сдержанность – именно такой look предпочла юная актриса для премьеры фильма.
Напомним, что съемочная группа "Сегодня" посетила примерку платья звездой сериала "Район Мелроуз" и узнала, для кого из гостей шьют украинские дизайнеры. Фотографии с церемонии открытия можно посмотреть по ссылке.
Отметим, что на второй день кинофестиваля приехали звездные гости, такое событие не пропустила и юная американская актриса Эль Фаннинг. Ее появление стало одним из запоминающихся благодаря роскошному платью с цветочным узором от модного дома Valentino.
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