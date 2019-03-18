В объятиях нового мужчины: новый выход Леди Гаги в кожаном платье
Голливудская звезда появилась на красной дорожке с другом
32-летння голливудская певица и актриса Леди Гага, которая недавно сделала откровенное признание о своей беременности, эффектно появилась на красной дорожке церемонии Fashion Front Awards под руку со своим близким другом – косметологом Фредериком Аспиранса.
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Перед публикой голливудская знаменитость предстала в кожаном черно-белом платье с бантиком и глубоким декольте. Гага предпочла в макияже яркие цвета и сделала акцент на губах – матовая красная помада.
Металлические серьги в форме сердец и обувь на каблуках завершили праздничный образ Леди Гаги.
Также знаменитая голливудская певица и актриса Леди Гага, которая недавно очаровала публику своим вечерним образом на красной дорожке "Оскара 2019", украсила обложку V Magazine.
Отметим, что съемочная группа "Сегодня" следила за подготовкой к "Оскару", а также была на красной дорожке и самой церемонии.
Смотрите видео о том, как прошла церемония награждения "Оскар 2019":
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