В объятиях нового мужчины: новый выход Леди Гаги в кожаном платье

Голливудская звезда появилась на красной дорожке с другом

Леди Гага на "Оскаре 2019" Фото: Getty Images

32-летння голливудская певица и актриса Леди Гага, которая недавно сделала откровенное признание о своей беременности, эффектно появилась на красной дорожке церемонии Fashion Front Awards под руку со своим близким другом – косметологом Фредериком Аспиранса.

Читайте также Леди Гага ждет ребенка от Брэдли Купера – СМИ

Перед публикой голливудская знаменитость предстала в кожаном черно-белом платье с бантиком и глубоким декольте. Гага предпочла в макияже яркие цвета и сделала акцент на губах – матовая красная помада.

Леди Гага с другом Фредериком Аспиранса Фото: AFP

Леди Гага с другом Фредериком Аспиранса Фото: AFP

Металлические серьги в форме сердец и обувь на каблуках завершили праздничный образ Леди Гаги.

Леди Гага Фото: AFP

Также знаменитая голливудская певица и актриса Леди Гага, которая недавно очаровала публику своим вечерним образом на красной дорожке "Оскара 2019", украсила обложку V Magazine.

Отметим, что съемочная группа "Сегодня" следила за подготовкой к "Оскару", а также была на красной дорожке и самой церемонии.

Смотрите видео о том, как прошла церемония награждения "Оскар 2019":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram