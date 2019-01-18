В очень короткой юбке с голыми коленями: рискованный выход 65-летней Брижит Макрон

Первая леди Франции примерила очень смелый наряд

Брижит Макрон Фото: Getty

Брижит Макрон, ранее посетившая рождественскую вечеринку в ярком красном жакете от Balmain, после некоторого перерыва снова порадовала нас своим появлением.

Первая леди Франции стала гостьей на церемонии вручения премии журналиста и ведущего Стефана Берна, проходившей в парижском Институте Франции. По такому случаю 65-летняя Брижит надела синий жакет и достаточно короткую юбку. Дополнили образ синие туфли-лодочки и черный длинный шарф, повязанный на шее.

Брижит Макрон. Фото: Getty

В принципе, наряды такой длины не особо приветствуются в протоколах торжественных мероприятий. Однако госпожа Макрон всегда умела удивлять (взять хотя бы ее замужество), поэтому на длину ее юбки можно особого внимания и не обращать.

Брижит Макрон. Фото: Getty

Напомним, ранее президентская чета Франции посетила Бельгию, где в их честь состоялся праздничный ужин. Куда Брижит надела черное платье от Louis Vuitton с блестящими серебристыми вставками и серебристые лодочки.

Перед этим на встречу с королевой Матильдой и королем Филиппом Брижит Макрон предпочла серый образ, состоявший из платья и пальто, которые она разбавила черными туфлями и сумкой.