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В окружении детей: Анджелина Джоли примеряла наряд невесты на красной дорожке

Актриса посетила премьеру фильма

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:52
Анджелина Джоли в белом шелковом платье
Анджелина Джоли в белом шелковом платье
Фото: AFP

43-летняя актриса Анджелина Джоли вместе со своими четырьмя детьми посетили премьерный показ фильма режиссера Тима Бертона "Дамбо". Для появления на красной дорожке актриса выбрала молочное шелковое платье.

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Платье на бретельках напоминало образ невесты. Спина у голливудской красавицы была открытой, и можно было разглядеть все татуировки. 

Голливудская актриса
Голливудская актриса
Фото: AFP

Анджелина Джоли сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза, красный маникюр и легкую укладку. Многодетная мать все время улыбалась на камеру и выглядела очень счастливой, несмотря на то, что бракоразводный процесс с Брэдом Питтом еще не закончился. 

Джоли вместе с детьми – Ноксом, Захарой, Вивьен и Шайло
Джоли вместе с детьми – Ноксом, Захарой, Вивьен и Шайло
Фото: AFP

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли неожиданно отреагировала на визит Брэда Питта на вечернику к Дженнифер Энистон.

Напомним, источники также сообщают, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон созваниваются, чтобы поддержать друг друга.

А тем временем СМИ пишут о том, что Брэд Питт увлекся актрисой Сидни Суини, которая снималась вместе с ним в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Также смотрите в нашем сюжете, как Анджелину Джоли довели до истерики собственные дети:

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