В перьях от Oscar de la Renta: романтический образ Николь Кидман

Актриса снова пришла на одну из красных дорожек

Николь Кидман. Фото: Getty

Николь Кидман, не так давно блиставшая в черном наряде Michael Kors на мероприятии, организованном BAFTA (Британской академией кино и телевизионных искусств) в ее же честь, снова посетила красную дорожку.

Австралийская актриса стала гостьей церемонии вручения премии ARIA Awards, которая прошла у нее на родине, в Сиднее. По такому случаю Николь примерила очень нежный образ – наряд из коллекции Oscar de la Renta, состоящий из светлых атласных брюк и корсета, декорированного перьями. Дополнили образ босоножки с серебряными деталями и небрежная прическа.

Николь Кидман Фото: Getty

Напомним, на это же мероприятие пришла и американская исполнительница Рита Ора. Она надела роскошное сиреневое платье от Marchesa с многослойной фатиновой юбкой. Дополнив образ туфлями Sergio Rossi и драгоценностями Tiffany & Co.

Ранее, во время Недели моды в Нью-Йорке Николь Кидман посетила презентацию новой коллекции Майкла Корса в платье черного цвета с цветочным принтом. А также актриса появилась на вручении одной из музыкальных премий в золотом платье от Michael Kors в пол. Эффектный наряд с глубоким вырезом на спине также был украшен пайетками.