В платье с пайетками от Armani: сногсшибательный образ Рене Зеллвегер на Оскаре-2020

Голливудская звезда пленила изяществом на красной дорожке

Рене Зеллвегер на "Оскаре-2020" Фото: Getty Images

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемонии вручения премии "Оскар-2020". В этом году лучшей актрисой за роль в фильме "Джуди" стала Рене Зеллвегер. Голливудская знаменитость появилась на красной дорожке церемонии в элегантном, облегающем платье от Armani Privé.

Все подробности 92-й церемонии награждения "Оскар-2020" узнайте в сюжете:

Голливудская знаменитость для церемонии вручения премий "Оскар-2020" сделала ставку на утонченности. Облегающее платье с рукавом на одно плече точечно подчеркивало фигуру Рене Зеллвегер. На протяжении всего вечера силуэт актрисы напомнила статуэтку.

"Оскар-2020": Рене Зеллвегер в Armani Privé на красной дорожке Фото: Getty Images

В прически и макияже преобладал минимализм – аккуратно собранные волосы в пучок и полнейшее отсутствие массивных украшений. Единственный акцент в образе стилисты знаменитости сделали на крупном кольце, который сверкал на ее указательном пальце.

Отметим, что Сегодня.Lifestyle вели текстовую онлайн-трансляцию события. Полный список победителей узнайте в нашем материале.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывал телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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