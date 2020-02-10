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В платье Armani за 2,5 миллиона гривен: сногсшибательный образ Рене Зеллвегер на Оскаре-2020

Голливудская звезда пленила изяществом на красной дорожке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:31
Рене Зеллвегер на "Оскаре-2020"
Рене Зеллвегер на "Оскаре-2020"
Фото: Getty Images

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемонии вручения премии "Оскар-2020". В этом году лучшей актрисой за роль в фильме "Джуди" стала Рене Зеллвегер. Голливудская знаменитость появилась на красной дорожке церемонии в элегантном, облегающем платье от Armani Privé.

Все, что нужно знать о церемонии награждения "Оскар-2020":

Голливудская знаменитость для церемонии вручения премий "Оскар-2020" сделала ставку на утонченности. Облегающее платье с рукавом на одно плече точечно подчеркивало фигуру Рене Зеллвегер. На протяжении всего вечера силуэт актрисы напомнила статуэтку.

"Оскар-2020": Рене Зеллвегер в Armani Privé на красной дорожке
"Оскар-2020": Рене Зеллвегер в Armani Privé на красной дорожке
Фото: Getty Images

В прически и макияже преобладал минимализм – аккуратно собранные волосы в пучок и полнейшее отсутствие массивных украшений. Единственный акцент в образе стилисты знаменитости сделали на крупном кольце, который сверкал на ее указательном пальце.

Отметим, что Сегодня.Lifestyle вели текстовую онлайн-трансляцию события. Полный список победителей узнайте в нашем материале.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире показывал телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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