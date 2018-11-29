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В платье цвета фуксии с эффектным декольте: Кэтрин Зета-Джонс пришла на радио

Голливудская звезда выступила в прямом эфире одной из радиостанций

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:28
Кэтрин Зета-Джонс. Фото: Getty
Кэтрин Зета-Джонс. Фото: Getty

Кэтрин Зета-Джонс, не так давно пришедшая на показ новой коллекции бренда Michael Kors в его же платье, была замечена в ярком образе.

Актриса посетила студию радиостанции SiriusXM в Нью-Йорке, где дала небольшое интервью. По такому случаю она надела платье цвета фуксии с ассиметричной юбкой и рукавами, а также эффектным вырезом в зоне декольте. Дополнили образ бежевые туфли на каблуке. Выглядела при этом актриса потрясающе.

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Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Getty

Ранее 48-летняя голливудская звезда, которая вот уже 20 лет замужем за 73-летним актером, Майклом Дугласом, показала архивное фото, сделанное во время их первой встречи.

Напомним, на днях Сандра Буллок пришла в зеленом длинном платье от Alberta Ferretti пришла на презентацию хоррора Netflix под названием "Птичий короб".    

Тогда как популярная американская исполнительница Рита Ора стала гостьей церемонии вручения премии ARIA Music Awards, прошедшей в Сиднее. Куда надела роскошное сиреневое платье от Marchesa с многослойной фатиновой юбкой.

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Источник: "Сегодня"
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