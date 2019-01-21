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В платье Louis Vuitton с перьями из золота: Эмма Стоун на красной дорожке

Звезда посетила очередное мироприятие, где отмечались заслуги актеров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:22
Эмма Стоун Фото: Getty
Эмма Стоун
Фото: Getty

Эмма Стоун, ранее посетившая кинофестиваль в Калифорнии, будучи с ног до головы одетой в Louis Vuitton, поклонницей которого является не первый год, снова была замечена на светском мероприятии.

Накануне в Беверли-Хиллз прошла 30-я по счету церемония премии Гильдии кинопродюсеров (Producers Guild Awards), собравшая немало звездных гостей. Среди них была и Эмма. Актриса надела длинное светло-желтое платье с высоким разрезом от Louis Vuitton. Которое на шее эффектно обрамляли импровизированные золотистые перья. Волосы ее были собраны на затылке, а сбоку была выпущена небольшая челка. Дополнили образ золотые босоножки.

Эмма Стоун. Фото: Getty

Помимо самой звезды на красной дорожке также можно было встретить Роберта Дауни-Младшего, Эми Адамс, Кейт Бекинсэйл, Брэдли Купера, Бена Стиллера и других.

Напомним, Эмма Стоун после успеха фильма "Ла-Ла Ленд" является одной из самых востребованных голливудских актрис современности, но и ее не обошла стороной негативная сторона славы. Как оказалось, всегда позитивная актриса страдала от серьезного психического расстройства. Эмма призналась, что от панических атак она до сих пор так и не избавилась, но научилась с ними жить.

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Источник: Сегодня
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