В платье на тонких бретельках: элегантный образ модели Эшли Грэм

Американская модель Эшли Грэм выложила в Сеть фото в красивом платье оливкового цвета

Эшли Грэм. Фото: instagram/ashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм выложила в своем Instagram новые снимки. На фото она запечатлена в красивом платье оливкового цвета на тонких бретельках.

Эшли Грэм Фото: instagram/ashleygraham

Стоит отметить, что наряд отлично сидит на фигуре Эшли, которая в качестве аксессуаров подобрала к нему большие серьги в виде колец и золотые подвески.

"Окружайте себя людьми, которые могут поднять вас выше", – подписала снимки Грэм.

Эшли Грэм Фото: instagram/ashleygraham

А буквально несколько дней назад модель похвасталась кружевным нижнем бельем. "Горячий красный", – написала она под фото, призвав таким образом своих подписчиц не стесняться собственного тела и показывать свою сексуальность.

Эшли Грэм Фото: instagram/ashleygraham

Напомним, на открытии танцевального шоу "Танцы со звездами", состоявшегося в минувшее воскресенье, 26 августа, его бессменная ведущая Тина Кароль выглядела как всегда превосходно. В этот раз звезда предпочла надеть сексуальное платье от кувейтского бренда Labourjoisie.