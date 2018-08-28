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В платье на тонких бретельках: элегантный образ модели Эшли Грэм

Американская модель Эшли Грэм выложила в Сеть фото в красивом платье оливкового цвета  

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:54
Эшли Грэм. Фото: instagram/ashleygraham
Эшли Грэм. Фото: instagram/ashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм выложила в своем Instagram новые снимки. На фото она запечатлена в красивом платье оливкового цвета на тонких бретельках.

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Эшли Грэм
Фото: instagram/ashleygraham

Стоит отметить, что наряд отлично сидит на фигуре Эшли, которая в качестве аксессуаров подобрала к нему большие серьги в виде колец и золотые подвески.  

"Окружайте себя людьми, которые могут поднять вас выше", – подписала снимки Грэм.

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Эшли Грэм
Фото: instagram/ashleygraham

А буквально несколько дней назад модель похвасталась кружевным нижнем бельем. "Горячий красный", – написала она под фото, призвав таким образом своих подписчиц не стесняться собственного тела и показывать свою сексуальность.

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Эшли Грэм
Фото: instagram/ashleygraham

Напомним, на открытии танцевального шоу "Танцы со звездами", состоявшегося в минувшее воскресенье, 26 августа, его бессменная ведущая Тина Кароль выглядела как всегда превосходно. В этот раз звезда предпочла надеть сексуальное платье от кувейтского бренда Labourjoisie.

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Источник: "Сегодня"
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