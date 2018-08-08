В платье с бабочками: Риз Уизерспун пришла на открытие собственного шоу

Премьера шоу Риз Уизерспун состоялась в Лос-Анджелесе

Риз Уизерспун на открытии собственного шоу. Фото: AFP

Голливудская звезда Риз Уизерспун презентовала на днях собственное ток-шоу, получившее название "Сияй с Риз" (Shine on with Reese).

Презентация программы состоялась в Лос-Анджелесе. По такому случаю актриса решила надеть кружевное платье от бренда Monique Lhuillier, чьим давним поклонником она является. Дополнила образ Риз стильными лодочками черного цвета с бантами и классическими серьгами-кольцами. Результат, как мы видим, получился скромным, но очень элегантным.

Риз Уизерспун на премьере собственного шоу Фото: AFP Риз Уизерспун на премьере собственного шоу Фото: AFP Риз Уизерспун на премьере собственного шоу Фото: AFP Риз Уизерспун на премьере собственного шоу Фото: AFP Риз Уизерспун на премьере собственного шоу Фото: AFP Риз Уизерспун на премьере собственного шоу Фото: AFP 1/6

Напомним, что помимо продюсирования собственного шоу, последнее время Риз Уизерспун снималась во втором сезоне нашумевшего в минувшем году сериала "Большая маленькая ложь". За каждую серию которого она со своей коллегой Николь Кидман получат по миллиону долларов.