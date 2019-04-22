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В цветочном платье Carolina Herrera: как Мелания Трамп отпраздновала Пасху

Первая леди США в женственном look

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:17
Первая леди США Мелания Трамп и ее супруг Дональд Трамп
Первая леди США Мелания Трамп и ее супруг Дональд Трамп
Фото: AFP

Стильная жена президента Америки Мелания Трамп в праздничный день решила сменить свои дерзкие и деловые наряды на нежный образ. 

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Так, для празднования католической Пасхи госпожа Трамп нарядилась в нежное платье с цветочным принтом от американского бренда Carolina Herrera. Благодаря светло-фиолетовому поясу на талии наряд подчеркнул стройность Мелании, а нежные оттенки ткани – ее шоколадный цвет кожи. Гармоничный образ смотрелся весьма уместно в такой великий христианский праздник.

Мелания Трамп в цветочном платье Carolina Herrera
Мелания Трамп в цветочном платье Carolina Herrera
Фото: AFP

Свой нежный аутфит Мелания Трамп традиционно дополнила туфлями лавандового цвета на высоких каблуках от Christian Louboutin. А вот рассмотреть макияж первой леди не удалось, с помощью солнцезащитных очков она спрятала глаза от палящего солнца. 

Напомним, ранее папарацци запечатлели Меланию на вертолетной лужайке возле Белого дома в розовом приталенном пиджаке-пальто с черными пуговицами, темных облегающих джинсах и простой футболке.

А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.  

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