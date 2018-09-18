В платье с перьями от Chanel: новый образ Киры Найтли

Голливудская звезда Кира Найтли пришла на презентацию фильма в платье от Chanel

Кира Найтли. Фото: AFP

Голливудская актриса Кира Найтли, которая часто предпочитает наряды от Chanel, поскольку сама не первый год является лицом бренда, посетила премьеру фильма со своим участием в элегантном платье.

Презентация фильма под названием "Колетт", повествующего о жизни известной французской писательницы и феминистки Сидони-Габриэль Колетт, которую и играет Кира, прошла в Беверли-Хиллз. По такому случаю актриса надела светлое платье от Chanel, украшенное перьями и шитьем. Образ она дополнила серебристыми босоножками и выглядела при этом просто потрясающе.

Кира Найтли Фото: AFP

Напомним, ранее фурор своим нарядом произвела американская исполнительница Бейонсе. Во время выступления в Новом Орлеане она надела платье Balmain изумрудного оттенка. На груди оно было украшено огромным цветком и стало настоящим воплощением гламура 80-х, который нынче так популярен. Снимок, размещенный в Instagram, собрал уже более двух миллионов лайков.