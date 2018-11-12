В платье с перьями от Giorgio Armani: Дуа Липа на фестивале в Каннах

Звезда вышла на красную дорожку в довольно простом для нее образе

Дуа Липа. Фото: AFP

Британская исполнительница Дуа Липа, которая периодически появляется на публике в костюмах от украинских дизайнеров, посетила церемонию NTJ Music Awards, прошедшую в Каннах.

На мероприятие экстравагантная звезда надела довольно классическое черно-белое платье, расшитое перьями, от бренда Giorgio Armani. На его спине красовался глубокий вырез, а акценты Дуа Липа расставила при помощи макияжа и сережек с камнями.

Дуа Липа Фото: AFP Дуа Липа Фото: AFP Дуа Липа Фото: AFP Дуа Липа Фото: AFP Дуа Липа Фото: AFP 1/5

Напомним, ранее исполнительница стала амбассадором спортивного бренда adidas и героиней новой рекламной кампании, где примерила спортивные топы, легинсы и структурированные жакеты из новой коллекции.

Не так давно 23-летняя звезда была замечена на одной из вечеринок в желтом платьице – платьем этот наряд в бельевом стиле назвать сложно, поскольку он едва прикрывал все прелести певицы.

А как-то раз вышла на сцену во время своего последнего концерта в белом костюме от украинского дизайнера Ksenia Schnaider.