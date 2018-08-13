В платье с прозрачной юбкой: новый выход Хайди Клум

Супермодель Хайди Клум посетила благотворительный вечер в полупрозрачном платье.

Хайди Клум и Том Каулитц. Фото: Getty

Немецкая супермодель Хайди Клум была замечена на ежегодном благотворительном вечере Unicef Summer Gala, прошедшем в Порто-Черво. Компанию ей составил ее же бойфренд Том Каулитц.

По такому случаю 45-летняя модель выбрала легкое платье с глубоким декольте, прозрачной юбкой и пояском на талии от бренда Azzaro. Дополнила образ Хайди босоножками черного цвета и металлическим клатчем. Ее спутник подошел к вопросу проще, надев белую майку, брюки и пиджак в тонкую голубую полоску.

Хайди Клум и Том Каулитц. Фото: Getty

Напомним, ранее голливудская звезда Джессика Альба была замечена на Саммите разработчиков BlogHer18# в прозрачной блузке с бантом в стиле 70-х.

А ее коллега Блейк Лайвли посетила одно из мероприятий вместе со своим мужем, актером Райаном Рейнольдсом. В качестве наряда по такому случаю актриса выбрала лаконичное белое платье миди Cushnie et Ochs, которое эффектно обнажает плечи, и босоножки в тон.