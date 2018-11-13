В платье с разрезом от Vivienne Westwood: эффектный выход Сандры Буллок

Актриса посетила один из фестивалей в Калифорнии

Сандра Буллок. Фото: Getty

Сандра Буллок, ставшая одной из героинь в ленте "Восемь подруг Оушена", появилась на красной дорожке кинофестиваля AFI Fest, стартовавшего в Калифорнии, где презентовала свою новую ленту, получившую название "Птичий короб"/Bird Box, в котором идет речь об очередном постапокалипсисе, спастись от которого и решает героиня Сандры с двумя своими маленькими детьми.

На мероприятие голливудская звезда надела экстравагантное черное платье с оранжевой полосой и золотой окантовкой от бренда Vivienne Westwood. С боку его был эффектный разрез и карманы, поэтому образ получился отличным.

Сандра Буллок Фото: Getty

Напомним, ранее Натали Портман также стала гостьей кинофестиваля AFI Fest, куда пришла в роскошном кутюрном платье из последней коллекции Christian Dior. При этом акцент в образе актрисы был сделан на макияже – стрелки на глазах были подведены розовым цветом, а на губах нанесена помада в тон.