В платьях в цветочек: Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс на показе Michael Kors

Голливудские актрисы были замечены на модном показе в похожих образах

НИколь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс на показе Michael Kors. Фото: Getty

Неделя моды в Нью-Йорке, лучшие streetstyle-образы которой мы уже показывали, в самом разгаре. И на ее подиумах состоялась презентация коллекции известного дизайнера Майкла Корса, по случаю чего в числе гостей было замечено множество звезд. Среди них оказались и голливудские актрисы Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс.

Обе они по такому случаю выбрали платья черного цвета с цветочным принтом. Только если у Николь оно было еще и в белый горох с желтыми цветами.

Николь Кидман Фото: Getty

То платье Кэтрин украшали более крупные соцветия белого оттенка.

Кэтрин Зета-Джонс Фото: Getty

Первая дополнила образ черными туфлями с острым носком, а вторая предпочла белые лодочки с мелким рисунком и строгий черный клатч.

Напомним, 24-летняя дочь американского президента Дональда Трампа Тиффани также посетила один из показов Недели моды в голубом платье с рюшами и воланами.