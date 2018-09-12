Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

В платьях в цветочек: Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс на показе Michael Kors

Голливудские актрисы были замечены на модном показе в похожих образах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
НИколь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс на показе Michael Kors. Фото: Getty
НИколь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс на показе Michael Kors. Фото: Getty

Неделя моды в Нью-Йорке, лучшие streetstyle-образы которой мы уже показывали, в самом разгаре. И на ее подиумах состоялась презентация коллекции известного дизайнера Майкла Корса, по случаю чего в числе гостей было замечено множество звезд. Среди них оказались и голливудские актрисы Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс.

Обе они по такому случаю выбрали платья черного цвета с цветочным принтом. Только если у Николь оно было еще и в белый горох с желтыми цветами.

gettyimages-1032136314
Николь Кидман
Фото: Getty

То платье Кэтрин украшали более крупные соцветия белого оттенка.

gettyimages-1032084572
Кэтрин Зета-Джонс
Фото: Getty

Первая дополнила образ черными туфлями с острым носком, а вторая предпочла белые лодочки с мелким рисунком и строгий черный клатч.

Напомним, 24-летняя дочь американского президента Дональда Трампа Тиффани также посетила один из показов Недели моды в голубом платье с рюшами и воланами.

Еще несколько материалов по теме:
В золотом платье: Ирина Шейк пришла поддержать Бредли Купера на кинофестиваль Алессандра Амбросио вышла в свет в элегантном платье с голой спиной Разрез до талии: Дуа Липа вышла в свет в платье от украинского дизайнера Модель Кейт Аптон опубликовала фото в полупрозрачном платье
платье неделя моды Кэтрин Зета-Джонс николь кидман майкл корс
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров