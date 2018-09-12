В платьях в цветочек: Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс на показе Michael Kors
Голливудские актрисы были замечены на модном показе в похожих образах
Неделя моды в Нью-Йорке, лучшие streetstyle-образы которой мы уже показывали, в самом разгаре. И на ее подиумах состоялась презентация коллекции известного дизайнера Майкла Корса, по случаю чего в числе гостей было замечено множество звезд. Среди них оказались и голливудские актрисы Николь Кидман и Кэтрин Зета-Джонс.
Обе они по такому случаю выбрали платья черного цвета с цветочным принтом. Только если у Николь оно было еще и в белый горох с желтыми цветами.
То платье Кэтрин украшали более крупные соцветия белого оттенка.
Первая дополнила образ черными туфлями с острым носком, а вторая предпочла белые лодочки с мелким рисунком и строгий черный клатч.
Напомним, 24-летняя дочь американского президента Дональда Трампа Тиффани также посетила один из показов Недели моды в голубом платье с рюшами и воланами.