В полупрозрачном платье: новый выход 56-летней Мег Райан

Звезда посетила вечер одного из своих коллег

Мег Райан. Фото: Getty

Мег Райан, буквально на днях сообщившая о своей помолвке с американским рок-музыкантом Джоном Мелленкампом, стала гостьей одного из мероприятий, куда пришла в очень эффектном платье.

Мег Райан Фото: AFP

56-летняя звезда конца 80-х посетила вечеринку в честь известного комика Билли Кристала. По такому случаю актриса надела шифоновое полупрозрачное платье с пышной юбкой, которое идеально подчеркнуло ее фигуру.

Мег Райан Фото: AFP

Волосы звезды были распущены, а в ушах блестели крупные серьги-кольца.

Мег Райан Фото: Getty

Мы уже мы писали о том, что Мег Райан решила дать второй шанс своему жениху Мелленкампу. С Джоном актриса встречалась с 2011 по 2014 годы, после чего музыкант ушел от Райан к модели Кристи Бринкли, которая была старше Мег на 8 лет.

Напомним, ранее Мег Райан пришла на церемонию вручения наград CFDA Awards в роскошном наряде от Christian Siriano.