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В полупрозрачном платье: новый выход 56-летней Мег Райан

Звезда посетила вечер одного из своих коллег

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:09
Мег Райан. Фото: Getty
Мег Райан. Фото: Getty

Мег Райан, буквально на днях сообщившая о своей помолвке с американским рок-музыкантом Джоном Мелленкампом, стала гостьей одного из мероприятий, куда пришла в очень эффектном платье.

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Мег Райан
Фото: AFP

56-летняя звезда конца 80-х посетила вечеринку в честь известного комика Билли Кристала. По такому случаю актриса надела шифоновое полупрозрачное платье с пышной юбкой, которое идеально подчеркнуло ее фигуру.

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Мег Райан
Фото: AFP

Волосы звезды были распущены, а в ушах блестели крупные серьги-кольца.

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Мег Райан
Фото: Getty

Мы уже мы писали о том, что Мег Райан решила дать второй шанс своему жениху МелленкампуС Джоном актриса встречалась с 2011 по 2014 годы, после чего музыкант ушел от Райан к модели Кристи Бринкли, которая была старше Мег на 8 лет. 

Напомним, ранее Мег Райан пришла на церемонию вручения наград CFDA Awards в роскошном наряде от Christian Siriano.

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Источник: "Сегодня"
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