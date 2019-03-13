В потертых джинсах и роскошных нарядах: Ани Лорак поделилась фотосессией с дочкой

Знаменитая певица с дочкой позировала в стильных нарядах

Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которую многие считают беременной, поделилась стильной фотосессией с дочкой Софией.

Примечательно, что звездная мама с дочкой снялась для журнала "Кенгуру", которое позиционирует себя как "журнал для беременных женщин". В таком случае певица только подогрела слухи о беременности.

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На представленных снимках артистка с дочкой позируют в разных по стилю нарядах: от нардяно-вечернего до повседневного casual. Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Facebook.

Ани Лорак со своей точкой Софией в стильных нарядах Фото: facebook.com/AniLorak Ани Лорак со своей точкой Софией в стильных нарядах Фото: facebook.com/AniLorak Ани Лорак со своей точкой Софией в стильных нарядах Фото: facebook.com/AniLorak Ани Лорак со своей точкой Софией в стильных нарядах Фото: facebook.com/AniLorak Ани Лорак со своей точкой Софией в стильных нарядах Фото: facebook.com/AniLorak Ани Лорак со своей точкой Софией в стильных нарядах Фото: facebook.com/AniLorak Ани Лорак со своей точкой Софией в стильных нарядах Фото: facebook.com/AniLorak 1/7

Ани Лорак сменила несколько образов, представ перед камерой в брючном небесно-голубом костюме, джинсах, роскошном коралловом вечернем платье и красном длинном сарафане с оголенными плечами.

Ее маленькая дочь позировала в не менее модных look от Dolce & Gabbana. Звездный ребенок надела рваные джинсы, а также в джинсах с цветами, золотистую курточку с платьем в цветочный принт и красную сумочку. Волосы девочки были собраны в пучок. А вместе с мамой они выглядели очень счастливо.

Напомним, Ани Лорак заподозрили в романе с известным российским певцом Сергеем Лазаревым.

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