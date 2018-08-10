В прозрачной блузке в стиле 70-х: звездный выход Джессики Альбы

Актриса Джессика Альба посетила одно из деловых мероприятий

Джессика Альба. Фото: Getty

Голливудская звезда Джессика Альба, чью походку совсем недавно ученые признали самой идеальной, была замечена на Саммите разработчиков BlogHer18#. Где она была в числе спикеров.

В качестве наряда для мероприятия Джессика выбрала прозрачную блузку с бантом в стиле 70-х. Которую, как водится, нужно надевать под юбку-карандаш, что актриса и сделала. Под юбку насыщенного зеленого цвета она подобрала элегантные нюдовые босоножки на высоком каблуке.

Джессика Альба Фото: Getty

Напомним, недавно Джессика Альба, которая недавно стала мамой в третий раз, порадовала своих поклонников снимками своего малыша, которому уже исполнилось пять месяцев.

Чуть ранее актриса опубликовала свое детское фото, на котором она запечатлена в 10-летнем возрасте. В подписи к снимку актриса объяснила, что мама хотела отдать ее в модельную школу и даже искала различные модельные агентства, но Альба с 10 лет точно знала, что хочет стать актрисой.