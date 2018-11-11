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В золоте с ног до головы: новый роскошный образ Оли Поляковой

Звезда лишний раз подтвердила своей звание королевы шоу-бизнеса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Оля Полякова. Фото: instagram/polyakovamusic
Оля Полякова. Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова, буквально на днях показавшая несколько новых снимков своей фотосессии в традиционных кокошниках, выложила еще один, который произвел впечатление на фанатов.

На своей странице в Instagram суперблондинка опубликовала фото, на котором запечатлена в сплошном золоте. На звезде надет роскошный золотой пуховик, лосины и босоножки. Дополняет образ скромное черное платье и неизменная корона на голове.

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Оля Полякова
Фото: instagram/polyakovamusic

"Королева на хайпе)", – подписала снимок звезда.

Напомним, ранее Полякова ошеломила поклонников достаточно откровенным фото. В своем Instagram артистка едва ли не впервые выложила изображение, где предстает полностью обнаженной, правда, стоя спиной к камере. 

Кстати, для Оли Поляковой оголяться на людях уже не впервой. Не так давно в эфире проекта "Танцы со звездами" исполнительнице пришлось полностью раздеться, поскольку она заключила пари с участниками шоу. 

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Источник: "Сегодня"
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