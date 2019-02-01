В радужной пижаме: очень яркий выход Бейонсе
Звезда, похоже, решила радовать нас своими снимками все чаще
Бейонсе, которая, похоже, решила чуть ли не ежедневно радовать своих подписчиков целыми пачками новых снимков, запостила очередную партию, которая выглядит впечатляюще. Если ранее звезда на своей странице в Instagram примерила пудровый пижамный костюм и драгоценности, то теперь она снова надела шелковый костюм в пижамном стиле, переливающийся на солнце и пестрящий всеми цветами радуги.
Дополняют образ американской дивы эффектные босоножки бренда Jасquemus.
А на ее плече можно разглядеть небольшую сумку темно-зеленого цвета с белой отделкой.
Также на Бейонсе надеты крупные аксессуары, а на губах нанесена яркая оранжевая помада. В целом образ выглядит потрясающе и очень сильно напоминает о лете, до которого осталось не так уж и много времени.
Напомним, ранее Бейонсе опубликовала фото, на которых позирует в облегающем пиджаке и боди с трендовым леопардовым принтом, вызвавшие бурю комплиментов со стороны ее подписчиков. А также похвасталась новым черным кружевным нарядом от Saint Laurent.
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