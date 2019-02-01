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В радужной пижаме: очень яркий выход Бейонсе

Звезда, похоже, решила радовать нас своими снимками все чаще

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:49
Бейонсе Фото: instagram/beyonce
Бейонсе
Фото: instagram/beyonce

Бейонсе, которая, похоже, решила чуть ли не ежедневно радовать своих подписчиков целыми пачками новых снимков, запостила очередную партию, которая выглядит впечатляюще. Если ранее звезда на своей странице в Instagram примерила пудровый пижамный костюм и драгоценности, то теперь она снова надела шелковый костюм в пижамном стиле, переливающийся на солнце и пестрящий всеми цветами радуги.

Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Дополняют образ американской дивы эффектные босоножки бренда Jасquemus.

Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

А на ее плече можно разглядеть небольшую сумку темно-зеленого цвета с белой отделкой.

Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Также на Бейонсе надеты крупные аксессуары, а на губах нанесена яркая оранжевая помада. В целом образ выглядит потрясающе и очень сильно напоминает о лете, до которого осталось не так уж и много времени.

Напомним, ранее Бейонсе опубликовала фото, на которых позирует в облегающем пиджаке и боди с трендовым леопардовым принтом, вызвавшие бурю комплиментов со стороны ее подписчиков. А также похвасталась новым черным кружевным нарядом от Saint Laurent.

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бейонсе образ пижама
Источник: Сегодня
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