В роскошном алом комбинезоне Giorgio Armani: Кейт Бланшетт в Шанхае

Актриса приехала на презентацию культового аромата Giorgio Armani

Кейт Бланшетт. Фото: Getty

Кейт Бланшетт, посетившая не так давно кинофестиваль в Италии, куда пришла в платье от Maison Margiela, пошитое самим Джоном Гальяно, вышла на публику в новом эффектном наряде.

49-летняя актриса прилетела в Шанхай на мероприятие, посвященное культовому аромату Si от Giorgio Armani, с которым Кейт сотрудничает с 2013 года. Разумеется, комбинезон, надетый на ней, тоже был творением бренда.

Кейт Бланшетт Фото: Getty

Роскошный алый наряд с корсетом дополняли черные туфли-лодочки, а талию звезды эффектно подчеркивал разноцветный пояс, украшенный пайетками.

Напомним, что папарацци как-то запечатлели Кейт Бланшетт на улице Лос-Анджелеса в элегантном шелковом платье цвета пыльной розы с ярким красным бантом, которое сидело на ней как всегда великолепно. Удивительным было то, что под этот наряд Кейт надела не привычные для нее стильные туфли или босоножки, а самые настоящие белые кеды.

Ранее Кейт появилась на Лондонской премьере фильма "Тайна дома с часами" в красивом изумрудном платье от Gucci.