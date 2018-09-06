В роскошном изумрудном платье от Gucci: Кейт Бланшетт пришла на премьеру фильма

Актриса Кейт Бланшетт посетила премьеру фильма со своим участием

Кейт Бланшетт. Фото: Getty

Голливудская звезда Кейт Бланшетт, которая пришла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в старом платье, посетила лондонскую премьеру фильма "Тайна дома с часами", в котором звезде досталась одна из главных ролей.

Кейт Бланшетт Фото: Getty

Для столь торжественного выхода Кейт предпочла надеть платье цвета чистого колумбийского изумруда из коллекции Gucci. Дополнением к образу стали серебристые босоножки на широком каблуке. А само платье с жабо на груди и колоссальным разрезом сбоку сидело на актрисе просто потрясающе.

Кейт Бланшетт Фото: Getty

Напомним, церемонию вручения ежегодной премии GQ Men of the Year посетила Мэй Маск – 70-летняя модель, диетолог и мать изобретателя и основателя компании Tesla Motors Илона Маска. По такому случаю она надела элегантное платье, которое подчеркнуло ее идеальную фигуру. И, глядя на эту женщину, можно смело сказать, что возраст – это всего лишь условности, а выглядеть сногсшибательно можно даже в 70 лет.