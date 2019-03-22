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В роскошном платье и на лабутенах: Ева Грин поразила образом на премьере фильма

Актриса выгодно подчеркнула стройную фигуру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
Ева Грин
Ева Грин
Фото: Getty Images

Знаменитая актриса Ева Грин, которая сыграла главную роль в картине "Дамбо", посетила премьерный показ фильма "Дамбо" в Лондоне в роскошном наряде.

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Для выхода в свет 38-летняя француженка выбрала роскошное облегающее платье изумрудного цвета с россыпью страз и камней от Alexandre Vauthier Couture и черных лаковых лодочках на высоких каблуках от Christian Louboutin. Светский аутфит звезды украшали драгоценные аксессуары – несколько колец с крупными камнями и миниатюрная серьга в ухе. 

Ева Грин
Ева Грин
Фото: Getty Images

У знаменитой актрисы была стильная укладка с эффектом небрежности, а на лице вечерний макияж с акцентом на красные губы. В целом, образ звезды получился роскошным, Ева с удовольствием позировала перед фотографами, была в хорошем расположении духа и даже пожимала руки своим фанатам. 

Недавно Ева Грин посетила премьеру фильма "Дамбо" в Лос-Анджелесе и решила удивить публику неординарным платьем, элементы которого были напечатаны на 3D-принтере и собирались вручную.

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