В роскошном салатовом платье от Valentino: Тесса Томпсон на премьере в Лондоне

Актриса пришла на презентацию фильма со своим участием

Тесса Томпсон. Фото: Getty

Тесса Томпсон, исполнившая одну из главных ролей в ленте "Крид 2", появилась на его премьере, состоявшейся в Лондоне. В фильме мы снова увидим в роли легендарного Рокки Сильвестра Сталлоне, который будет тренировать сына своего старого друга.

Тесса Томпсон Фото: AFP

На красную дорожку Тесса пришла в эффектном платье от Valentino ярко-зеленого цвета. Его длинная пышная юбка с небольшим шлейфом стала настоящим украшением вечера. Дополнила образ актриса ювелирными украшениями от Cartier.

Тесса Томпсон Фото: Getty

Напомним, на днях Сандра Буллок пришла в зеленом длинном платье от Alberta Ferretti пришла на презентацию хоррора Netflix под названием "Птичий короб".

Тогда как популярная американская исполнительница Рита Ора стала гостьей церемонии вручения премии ARIA Music Awards, прошедшей в Сиднее. Куда надела роскошное сиреневое платье от Marchesa с многослойной фатиновой юбкой. Дополнив образ туфлями Sergio Rossi и драгоценностями Tiffany & Co.