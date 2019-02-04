В роскошном серебристом платье Chanel: Пенелопа Крус на красной дорожке
Актриса посетила премию «Гойя» у себя на родине
Пенелопа Крус, буквально на днях ставшая лицом новой рекламной кампании бренда Atelier Swarovski, вышла в свет в роскошном наряде. Испанская актриса стала почетной гостьей на церемонии национальной премии "Гойя", вручаемой за достижения в мире кино.
По такому случаю Пенелопа выбрала длинное серебристое платье от Chanel с эффектной юбкой и верхом в виде жилета на широких бретелях. Дополняли звездный образ клатч в тон и многочисленные украшения.
Примечательно, что на красную дорожку кинопремии Пенелопа пришла не со своим мужем Хавьером Бардемом, а в компаии известного режиссера Педро Альмодовара, чьей музой вполне можно назвать Крус, ведь на их счету далеко не одна совместная работа.
Напомним, ранее Пенелопа Крус, которая не так давно стала лицом итальянского бренда Carpisa, снялась в его новой рекламной кампании. Также актриса появилась в объективе самого Лагерфельда в беретах, полосатых блузках и классических жакетах Chanel.
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