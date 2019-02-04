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В роскошном серебристом платье Chanel: Пенелопа Крус на красной дорожке

Актриса посетила премию «Гойя» у себя на родине

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:32
Пенелопа Крус Фото: AFP
Пенелопа Крус
Фото: AFP

Пенелопа Крус, буквально на днях ставшая лицом новой рекламной кампании бренда Atelier Swarovski, вышла в свет в роскошном наряде. Испанская актриса стала почетной гостьей на церемонии национальной премии "Гойя", вручаемой за достижения в мире кино.

Пенелопа Крус на церемонии "Гойя". Фото: AFP

По такому случаю Пенелопа выбрала длинное серебристое платье от Chanel с эффектной юбкой и верхом в виде жилета на широких бретелях. Дополняли звездный образ клатч в тон и многочисленные украшения.

Пенелопа Крус на церемонии "Гойя". Фото: AFP

Примечательно, что на красную дорожку кинопремии Пенелопа пришла не со своим мужем Хавьером Бардемом, а в компаии известного режиссера Педро Альмодовара, чьей музой вполне можно назвать Крус, ведь на их счету далеко не одна совместная работа.

Пенелопа Крус на церемонии "Гойя". Фото: AFP

Напомним, ранее Пенелопа Крус, которая не так давно стала лицом итальянского бренда Carpisa, снялась в его новой рекламной кампании. Также актриса появилась в объективе самого Лагерфельда в беретах, полосатых блузках и классических жакетах Chanel.

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Источник: Сегодня
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