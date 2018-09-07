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В роскошном сверкающем платье: Сара Джессика Паркер пришла на премьеру фильма

Актриса Сара Джессика Паркер вышла на красную дорожку в очень красивом платье в пайетках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51
Сара Джессика Паркер. Фото: AFP
Сара Джессика Паркер. Фото: AFP

Звезда по сей день популярного сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер, посетившая вчера показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi, пришла на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле в очень красивом платье.

На премьеру фильма "Здесь и сейчас" актриса  предпочла надеть синее платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками. А дополнением к образу послужили серебристые босоножки и множество украшений.

Сара Джессика Паркер
Фото: AFP
Сара Джессика Паркер
Фото: AFP
Сара Джессика Паркер
Фото: AFP
Сара Джессика Паркер
Фото: AFP
Сара Джессика Паркер
Фото: AFP
Сара Джессика Паркер
Фото: AFP
Сара Джессика Паркер
Фото: AFP
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Напомним, ранее голивудская звезда Кейт Бекинсэйл посетила церемонию вручения премии GQ Men of the Year. При этом актриса надела очень уж откровенное платье с пестрым принтом.

Премьеру фильма со своим участием на 75-м Венецианском кинофестивале посетила голливудская звезда Натали Портман, выбравшая по такому поводу элегантное золотое платье от бренда Gucci с глубоким декольте. Под него Натали подобрала клатч в тон и крупные серьги.

А модель Ирина Шейк пришла поддержать своего возлюбленного Бредли Купера, чей, представленный на кинофестивале фильм, стал для актера режиссерским дебютом. Для красной дорожки Ирина выбрала длинное платье золотого цвета от Версаче.

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Источник: "Сегодня"
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