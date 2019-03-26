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В розовым пальто и кроссовках: стильный образ Дженнифер Лопес на прогулке с женихом

Джей Ло прогулялась по улицам Нью-Йорка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Джей Ло
Джей Ло
Фото: instagram.com/jlo

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая недавно вместе со своим женихом Алексом Родригесом впервые вышла в свет после слухов об измене, появилась на улицах Нью-Йорка в street style образе.

Папарацци сфотографировали звезду в ярко-розовом пальто, которое она надела под белые кроссовки Alexander McQueen. Под верхней одеждой можно было увидеть черный гольф и лосины. В руке голливудская звезда держала классическую темную сумку Hermes, а завершающим моментом повседневного образа стали любимые аксессуары певицы – золотистые серьги-кольца с черными солнцезащитными очками. 

Лопес на улицах Нью-Йорка в розовом пальто и белых кроссовках
Лопес на улицах Нью-Йорка в розовом пальто и белых кроссовках
Фото: instagram.com/jlover

Во время прогулки будущие супруги не сдерживали своих чувств и фотографам даже удалось запечатлеть поцелуй Джей Ло и Алекса Родригеса.

Голливудская звезда со своим женихом
Голливудская звезда со своим женихом
Фото: instagram.com/jlover

Напомним, бывший спортсмен сделал предложение голливудской красотке во время совместного отдыха на Багамах после двух лет отношений. Отметим, для 49-летней Дженнифер Лопес будущий брак станет четвертым, а для 43-летнего Алекса Родригеса – вторым.

Смотрите видео о том, как Дженнифер Лопес вернулась на большие экраны:

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