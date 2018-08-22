В сексуальном мини-платье: новый выход Ким Кардашьян

Ким Кардашьян посетила одно из мероприятий, продемонстрировав идеальные формы в розовом платье

Ким Кардашьян. Фото: Getty

37-летняя Ким Кардашьян, которая недавно рискнула надеть полупрозрачное боди без нижнего белья, пришла на вечеринку Christie's, прошедшую в Майами, в облегающем розовом платье от Atsuko Kudo из латекса.

Ким Кардашьян Фото: Getty

Образ звезда дополнила оригинальным клатчем Judith Leiber в виде радужной упаковки с картофелем фри, прозрачными лодочками и солнцезащитными очками.

Ким Кардашьян Фото: Getty

А вот с прической Ким на этот раз не экспериментировала, а предпочла обычное каре. Стоит отметить, что на снимках мы видим не волосы самой Кардашьян, а парик. Ранее звезда призналась, что больше не готова жертвовать своими волосами ради бьюти-экспериментов.

Напомним, не так давно Ким Кардашьян показала подписчикам забавный снимок со своей шестимесячной дочерью Чикаго и племянницей Тру, которую ее сестры Хлои Кардашьян родила в апреле этого года.

Ранее сестры Кардашьян приняли участие в съемке для бренда Calvin Klein. Но после того, как снимки попали в Сеть, на них стали заметны несколько странностей.