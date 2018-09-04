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В сексуальном платье с разрезом: новый образ Оли Поляковой

Оля Полякова выступила на концерте, куда надела красивое серебристое платье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:54
Оля Полякова. Фото: instagram/polyakovamusic
Оля Полякова. Фото: instagram/polyakovamusic

Поп-дива Оля Полякова, которая на днях показала фото со своей взрослой дочерью, выложила в своем Instagram снимки с недавнего концерта, посвященного памяти Николая Могзгового.

По такому случаю эпатажная звезда надела платье от украинского дизайнера Andre Tan – длинное, серебристое, с глубоким декольте и очень длинным разрезом.

Стоит отдать звезде должное – выглядела она как всегда великолепно.

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Оля Полякова
Фото: instagram/polyakovamusic

Напомним, в эти дни в столице проходит самое ожидаемое событие года в украинской фешн-индустрии – Ukrainian Fashion Week. Ее первый день открыла Лилия Литковская, показавшая новую коллекцию своего бренда LL by LITKOVSKAYA. Второй день ознаменовался показом POUSTOVIТ.

А во время третьего новую коллекцию представил украинский бренд Ksenia Schnaider.

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Источник: "Сегодня"
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