В сексуальном платье с разрезом: новый образ Оли Поляковой
Оля Полякова выступила на концерте, куда надела красивое серебристое платье
Поп-дива Оля Полякова, которая на днях показала фото со своей взрослой дочерью, выложила в своем Instagram снимки с недавнего концерта, посвященного памяти Николая Могзгового.
По такому случаю эпатажная звезда надела платье от украинского дизайнера Andre Tan – длинное, серебристое, с глубоким декольте и очень длинным разрезом.
Стоит отдать звезде должное – выглядела она как всегда великолепно.
Напомним, в эти дни в столице проходит самое ожидаемое событие года в украинской фешн-индустрии – Ukrainian Fashion Week. Ее первый день открыла Лилия Литковская, показавшая новую коллекцию своего бренда LL by LITKOVSKAYA. Второй день ознаменовался показом POUSTOVIТ.
А во время третьего новую коллекцию представил украинский бренд Ksenia Schnaider.
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Источник: "Сегодня"