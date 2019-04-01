В шелковой блузе и бежевом пальто: стильная Анджелина Джоли выступила в ООН
Голливудская звезда появилась на публике в деловом образе
Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая завершает карьеру киноактрисы, появилась на важном мероприятии в деловом пальто и блузке.
Для выступления на заседании Генассамблеи ООН 43-летняя знаменитость выбрала весьма классический и сдержанный образ, добавив лишь яркие пятна в виде красно-черной сумки от Valentino и красных губ. В остальных деталях гардероба Джоли была локанична – бежевое пальто свободного кроя от Ryan Roche, молочная блуза и черная юбка-карандаш.
На стройных ногах актрисы уместно к образу смотрелись светлые туфли-лодочки. Из украшений Анджелина предпочла золотые изделия: браслет, нежную подвеску и серьги-висюльки.
Напомним, что недавно Анджелина Джоли вместе со своими четырьмя детьми посетила премьерный показ фильма режиссера Тима Бертона "Дамбо". Для появления на красной дорожке актриса выбрала молочное шелковое платье.
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