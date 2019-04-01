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В шелковой блузе и бежевом пальто: стильная Анджелина Джоли выступила в ООН

Голливудская звезда появилась на публике в деловом образе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:59
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: AFP

Голливудская звезда Анджелина Джоли, которая завершает карьеру киноактрисы, появилась на важном мероприятии в деловом пальто и блузке.  

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Для выступления на заседании Генассамблеи ООН 43-летняя знаменитость выбрала весьма классический и сдержанный образ, добавив лишь яркие пятна в виде красно-черной сумки от Valentino и красных губ. В остальных деталях гардероба Джоли была локанична – бежевое пальто свободного кроя от Ryan Roche, молочная блуза и черная юбка-карандаш.

Анджелина Джоли в бежевом пальто, красной сумкой и молочной блузе
Анджелина Джоли в бежевом пальто, красной сумкой и молочной блузе
Фото: AFP

На стройных ногах актрисы уместно к образу смотрелись светлые туфли-лодочки. Из украшений Анджелина предпочла золотые изделия: браслет, нежную подвеску и серьги-висюльки. 

Деловой образ Анджелины Джоли довершили светлые туфли-лодочки
Деловой образ Анджелины Джоли довершили светлые туфли-лодочки
Фото: AFP

Напомним, что недавно Анджелина Джоли вместе со своими четырьмя детьми посетила премьерный показ фильма режиссера Тима Бертона "Дамбо". Для появления на красной дорожке актриса выбрала молочное шелковое платье.

Также смотрите в нашем сюжете, как Анджелину Джоли довели до истерики собственные дети:

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