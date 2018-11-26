В синем атласном костюме: элегантная Мишель Обама на презентации своей книги
Госпожа Обама презентовала свою книгу в Бостоне
Мишель Обама, не так давно принявшая участие в фотосессии, приуроченной к выходу ее мемуаров, в которых она рассказала не только о своей семейной жизни с Бараком Обамой, но и об отношении к нынешней политической ситуации в стране и действующему президенту Америки Дональду Трампу, посетила презентацию книги в Бостоне.
Бывшая первая леди Америки пришла на шоу Мишель Норрис, где рассказала о своей книге под названием "Становление", в ярко-синем атласном костюме. Под который подобрала бриллиантовые украшения и сделала красивую укладку.
Напомним, ранее Мишель Обама во время шоу на телеканале NBC рассказала, что находилось в бирюзовой коробке, которую ей подарила супруга президента США Дональда Трампа перед инаугурацией в 2017 году.
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Источник: "Сегодня"