В элегантном синем плаще: новый образ Мелании Трамп

Супруга американского президента Мелания Трамп надела синий плащ и элегантные лодочки

Мелания Трамп. Фото: AFP

Мелания Трамп, которая во время недавнего тура по Европе надела три незабываемых наряда, отправилась вместе со своим супругом, президентом США, в очередную рабочую поездку.

Мелания и Дональд Трамп Фото: AFP

Папарацци запечатлели президентскую чету вблизи самолета. И хотя над взлетно-посадочной полосой и навис плотный туман, элегантный синий плащ Мелании был хорошо виден.

Мелания Трамп Фото: AFP

В дополнение к образу супруга президента надела туфли-лодочки на тонком каблуке, а волосы оставила распущенными.

Мелания и Дональд Трамп Фото: AFP

Напомним, ранее Мелания Трамп вместе со своим супругом Дональдом посетила торжественный ужин с участием бизнес-лидеров. По такому случаю она выбрала красивое ажурное платье в розовых тонах и с ярким принтом. А вот с макияжем возникло небольшое недоразумение – очень бросались в глаза яркие румяна, с которыми визажист Мелании явно переборщил. В результате чего ее щеки приобрели слишком неестественный бронзовый оттенок.