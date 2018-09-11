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В элегантном синем плаще: новый образ Мелании Трамп

Супруга американского президента Мелания Трамп надела синий плащ и элегантные лодочки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Мелания Трамп. Фото: AFP
Мелания Трамп. Фото: AFP

Мелания Трамп, которая во время недавнего тура по Европе надела три незабываемых нарядаотправилась вместе со своим супругом, президентом США, в очередную рабочую поездку.

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Мелания и Дональд Трамп
Фото: AFP

Папарацци запечатлели президентскую чету вблизи самолета. И хотя над взлетно-посадочной полосой и навис плотный туман, элегантный синий плащ Мелании был хорошо виден.

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Мелания Трамп
Фото: AFP

В дополнение к образу супруга президента надела туфли-лодочки на тонком каблуке, а волосы оставила распущенными.

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Мелания и Дональд Трамп
Фото: AFP

Напомним, ранее Мелания Трамп вместе со своим супругом Дональдом посетила торжественный ужин с участием бизнес-лидеров. По такому случаю она выбрала красивое ажурное платье в розовых тонах и с ярким принтом. А вот с макияжем возникло небольшое недоразумение – очень бросались в глаза яркие румяна, с которыми визажист Мелании явно переборщил. В результате чего ее щеки приобрели слишком неестественный бронзовый оттенок.  

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Источник: "Сегодня"
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