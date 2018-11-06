В сиреневом пиджаке и с золотой статуэткой: Ангела Меркель получила награду из рук королевы

Королева Иордании вручила награду канцлеру Германии

Ангела Меркель. Фото: Getty

Ангела Меркель, не так давно появившаяся на публике в сером пиджаке под цвет глаз, встретилась с королевой Иордании Ранией, вручившей ей награду.

Дело в том, что в Берлине прошла церемония The Publishers' Night, где госпожа Меркель из рук королевы получила статуэтку "Золотой Виктории" за "приверженность идеям стабильности, процветания, свободы и мира".

Канцлер Германии подошла к подбору наряда со всей скромностью, по традиции надев черные брюки и туфли, а самым ярким элементом ее гардероба стал сиреневый пиджак. К слову, образ госпожи Меркель снова дополнило ее любимое ожерелье из белого металла.

Ангела Меркель Фото: Getty Ангела Меркель Фото: Getty Ангела Меркель Фото: Getty Ангела Меркель Фото: Getty Ангела Меркель Фото: Getty 1/5

Напомним, ранее Ангела Меркель стала одной из участниц конференции, проходившей в Берлине, на которую надела пиджак нежного голубого цвета.

Хотя в последнее время канцлер отдает предпочтение пиджаку цвета фуксии, который ей очень идет.

В то же время глава британского правительства Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. А на ногах были ее любимые балетки с леопардовым принтом.