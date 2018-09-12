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В сиреневой пижаме: звезда "Игры престолов" на показе Calvin Klein

Гвендолин Кристи посетила один из модных показов Нью-Йорка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:14
Гвендолин Кристи. Фото: Getty
Гвендолин Кристи. Фото: Getty

Голливудская звезда Гвендолин Кристи, известная большинству по роли Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов", в котором умирает множество главных героев, была замечена на показе новой коллекции Calvin Klein в стильном образе.

Для визита на Неделю моды актриса надела костюм от Calvin Klein, пошитый в виде пижамы. Наряд нежного сиреневого оттенка Гвендолин дополнила черными босоножками на тонких ремешках и черным клатчем с красивой ручкой, украшенной мерцающими камнями.

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Гвендолин Кристи
Фото: Getty

Разумеется, такой пижамный стиль в одежде можно любить или совсем не понимать, но Кристи он очень идет.

Тем временем в Нью-Йорке во время Недели моды на улицах можно встретить множество звезд, среди которых, например, модель Джиджи Хадид в стильном красном пуховике от Fendi.

Или простые модники, которые не только не боятся экспериментировать, сочетая необычные элементы одежды, но и умудряются за один день сменить несколько образов. Лучшие streetstyle-образцы можно увидеть в нашей подборке.

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Источник: "Сегодня"
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